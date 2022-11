Ansprüche: Sissi Hofbauer erwartet viel von ihrer Hochzeit!

Ben Melzer muss für seine Liebste ganz schön was leisten! Schon seit vier Jahren ist das Model mit Sissi Hofbauer (26) zusammen und überglücklich. Die beiden sind sogar so überzeugt voneinander, dass sie im kommenden Sommer den Bund der Ehe eingehen wollen! Einige Details verrieten die Sommerhaus-Kandidaten bereits: Sie werden ganz romantisch im Sonnenuntergang auf Santorini "Ja" sagen. Von Ben verlangt Sissi an ihrem Hochzeitstag aber auch ganz schön viel!

"Sissi hat ja Ansprüche, Sissi ist da ganz klassisch. Sie will eine Rede, einen Hochzeitstanz, das will sie alles. Auch ein Ehegelübde", erzählt Ben im Promiflash-Interview. Er selbst wisse gar nicht, wie er das alles bewerkstelligen solle: "Dann kommt diese Frau in einem wunderschönen Kleid auf mich zu [...] – wie soll ich denn dann noch irgendetwas sagen? Keine Ahnung, wie ich das machen soll", gestand er ehrlich. Zur Beruhigung wolle er dann wohl Baldriantropfen nehmen, scherzte er.

Trotz des Drucks kann Ben die Zeremonie gar nicht mehr erwarten. "Ich freue mich einfach nur darauf, mir ist das immer noch viel zu lange, sieben Monate", berichtete er ungeduldig gegenüber Promiflash. Dann werde seine Liebste auch endlich seinen Nachnamen annehmen und das lästige Nennen ihrer unterschiedlichen Namen sei Geschichte.

Instagram / sissimariehofbauer Reality-TV-Star Ben Melzer mit seiner Verlobten Sissi Hofbauer

Instagram / sissimariehofbauer Sissi Hofbauer im März 2022

Instagram / benjaminryanmelzer Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer

