Neu-Mama Denise Mskis Partner Oday schwärmt von seinem Baby

Denise Mskis (22) Partner Oday ist stolz! Am 24. November erblickte das Baby des TikTok-Stars und ihres Partners das Licht der Welt. Nicht nur Denise ist von ihrem kleinen Wunder ganz aus dem Häuschen. Auch Oday kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Er hielt am Tag der Entbindung sogar die letzten Stunden vor der Geburt in den sozialen Netzwerken fest. Jetzt verrät er, wie es sich für ihn anfühlt, Vater zu sein!

Auf Instagram plaudert Oday aus: "Das war einer der schönsten Tage in meinem Leben, dieses Gefühl kann man nicht beschreiben." Er könne es kaum fassen, dass sein Mädchen nun endlich da sei. "Meine Tochter ist das schönste Kind auf dieser Welt", schwärmte der Neu-Papa ganz emotional – er genießt die Zeit mit seinem Schatz. Dazu postet er dann noch einen Schnappschuss mit seinem Kind und kommentiert ganz stolz: "Sie ist da und schläft gerade bei Papa."

Zudem verrät Oday, wie es seiner Denise gehe: "Wir haben es geschafft, Mama geht es auch gut." Sie selbst gibt ihrer Community auf Instagram ebenso ein Update zu ihrem Wohlbefinden. "Ich habe extreme Nachwehen", verrät sie. Die Blondine wolle aber trotzdem versuchen, den ersten Aufstehversuch zu wagen.

Anzeige

Instagram / oday.dro Denise Mskis Freund Oday kurz vor der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes

Anzeige

Instagram / oday.dro Denise Mskis Freund Oday mit seiner Tochter

Anzeige

Instagram / oday.dro Denise Mski und ihr Partner Oday

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de