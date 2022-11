Zehnte Woche: Samira Cilingir zeigt Schwangerschaftsbauch

Samira Cilingir gibt ein Update. Die Influencerin und ihr Mann Yasin Cilingir (31) sind vor fast zwei Jahren zum ersten Mal Eltern geworden. Bald wird ihr Sohnemann Malik aber nicht mehr der einzige Sprössling sein: Der einstige Love Island-Kandidat und seine Frau verkündeten vor wenigen Tagen, dass sie weiteren Nachwuchs erwarten. Wie weit die Beauty schon ist, zeigte sie nun: Samira präsentierte stolz ihren Schwangerschaftsbauch.

In ihrer Instagram-Story gab die bald zweifache Mama ein Update: In einer tief sitzenden beigen Jogginghose sowie einem grauen Crop-Top stellte sie ihren Bauch zur Schau. Dabei konnte man schon eine Rundung in ihrer Körpermitte wahrnehmen. "Ich finde, man sieht was", kommentierte sie ihr Video, in dem sie ihren Bauch erst frontal, dann seitlich zeigte. "Bei der zweiten Schwangerschaft sieht man es auch schneller", erklärte die Beauty.

Doch wie hat Yasin es eigentlich aufgefasst, erneut Papa zu werden? Da er und Samira momentan in einer Ehekrise stecken, sah er dem Ganzen mit gemischten Gefühlen entgegen. "Es war Angst und Freude. Ich wusste jetzt echt nicht, ob ich mich freuen soll oder ob ich Angst haben soll", erklärte er.

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira, Yasin Cilingir und ihr Sohn Malik

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira Cilingir im September 2022

Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de