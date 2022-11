Diese Singles sind Teil der neuen "Are You The One"-Staffel!

Are You The One? geht in die vierte Runde. Erneut begrüßt die Moderatorin Sophia Thomalla (33) mehrere Singles in einer schicken Villa und lässt sie das Perfect Match finden. Mit dabei sind zwei bekannte Gesichter: Carina war schon bei Love Island und Pascal Kiehl war einst ein Temptation Island V.I.P.-Verführer. Insgesamt 21 Kandidaten suchen in der Datingshow ab dem 6. Dezember ihre große Liebe!

