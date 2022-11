"Hochzeit auf ersten Blick"-Markus wettert: Mehr Trennungen?

Was deutet Markus hier an? In diesem Jahr suchte er bei Hochzeit auf den ersten Blick nach der großen Liebe – und gab Mitstreiterin Jana im Finale sogar das Jawort. Doch wie Markus jetzt mitteilte, war das Glück wohl nur von kurzer Dauer: Inzwischen sind Jana und er offenbar getrennt. In seinem Post deutete er aber auch an, dass es noch weitere Scheidungen geben könnte!

Auf Instagram deutete Markus nun nämlich nicht nur seine Trennung von Jana an – er schoss auch gleichzeitig in Richtung seiner Kuppelshow-Kollegen: "Aus sicherer Quelle weiß ich von einem weiteren Paar, das nicht mehr zusammen ist, wieso kommt da kein Statement?" Er fühle sich von den anderen Teilnehmern in die Ecke gedrängt: "Ich finde es traurig, dass man hier von den anderen Kandidaten an den Pranger gestellt wird, obwohl es bei ihnen auch genug Geheimnisse gibt."

Oliver und Michaela hatten in diesem Jahr gemeinsam mit Markus und Jana an der Staffel teilgenommen. Gegenüber Promiflash erzählten sie danach, dass nicht alle geschlossenen Ehen gehalten hätten. "Das klingt als wären Oliver und Michaela auch nicht mehr zusammen?", sorgt sich eine Userin unter Markus' Post um die beiden.

"Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1 Markus und Jana bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jana und Markus

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Michaela und Oliver

