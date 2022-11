Süß! Bushido macht seiner Anna-Maria eine Liebeserklärung

Bushido (44) scheint auch nach zehn Jahren Ehe noch total verliebt in seine Anna-Maria Ferchichi (41) zu sein! Für den Rapper und seine Partnerin hat sich dieses Jahr viel verändert: Sie wanderten gemeinsam mit ihren Kindern nach Dubai aus. So langsam scheinen sich die Turteltauben auch schon an das Leben in der arabischen Metropole gewöhnt zu haben. Umso mehr freut sich Bushido, dass er nun endlich mal wieder ein wenig Zweisamkeit mit seiner Liebsten hat. Im Netz widmete er ihr jetzt süße Zeilen!

Auf Instagram teilte die 41-Jährige ein Selfie, auf dem sie gemeinsam mit dem "Mephisto"-Interpreten zu sehen ist. "Pärchenzeit" schrieb sie dazu. Bushido repostete das Foto prompt – und machte darunter klar, dass er auch nach all den gemeinsamen Jahren immer noch nicht genug von seiner Anna-Maria kriegen kann. "Ich habe mit niemandem mehr Spaß als mit dir", schwärmte er auf seinem Account.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Berliner einmal mehr bewiesen, dass er mit seiner Frau wirklich das große Los gezogen hat. Er hielt zum zweiten Mal um die Hand der Influencerin an – und sie sagte natürlich Ja! "Du kennst mich fast zwölf Jahre, kennst all meine Fehler und Macken und dennoch möchtest du mich ein zweites Mal heiraten", notierte sie überglücklich im Netz.

Instagram / anna_maria_ferchichi Rapper Bushido mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi im November 2022

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido in Prag im Juli 2022

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, März 2018

