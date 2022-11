Trotz Trennung: Helen Flanagan markiert Ex-Verlobten im Netz

Scott Sinclair und Helen Flanagan (32) verstehen sich immer noch super. Die "Coronation Street"-Darstellerin und der Fußballer waren 13 Jahre lang ein Paar. Die beiden hatten sich sogar verlobt und wollten heiraten. Doch dazu kam es nicht mehr, denn Scott und Helen gehen seit einigen Wochen getrennte Wege. Trotz allem scheint das Verhältnis des Ex-Paares immer noch sehr harmonisch zu sein – vermutlich nicht zuletzt wegen ihrer drei Kinder.

Der ehemalige "Corrie"-Star teilte ein Bild von Tochter Matilda in seiner Instagram-Story. Neben den Schnappschuss der Kleinen, die einen rosa Mantel und eine Baskenmütze trägt, schrieb Helen: "Miss Wunderschön auf dem Weg ins Theater." Aber damit nicht genug: Sie markierte außerdem ihren Ex Scott in dem Beitrag – zusammen mit einem pinkfarbenen Herz.

Ein Insider bestätigte Anfang November die Trennung des Paares. "Helen hat ihren Verlobungsring abgelegt und denen, die ihr nahestehen, erzählt, dass sie nicht mehr mit Scott zusammen sei", verriet die Quelle und fügte hinzu, dass sich das Liebes-Aus bereits im Sommer angekündigt hatte – das Paar hätte zu dieser Zeit eine schwere Phase gehabt.

