Was hält Ex-Kandidatin Lena vom "Prominent getrennt"-Cast?

Bald ist es endlich so weit! Die zweite Staffel von Prominent getrennt steht an. Dieses Mal stellen sich unter anderem die ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer Kate Merlan (35) und Jakub Jarecki (27), die #CoupleChallenge-Stars Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale sowie die Temptation Island-Bekanntheiten Gloria und Nikola Glumac der neuen Herausforderung. Doch was halten eigentlich die ehemaligen Kandidaten von dem neuen Cast? Lena Schiwiora (26) bezog nun Stellung!

In ihrer Instagram-Story gab die 26-Jährige im Rahmen einer Fragerunde preis, dass sie sich die neue Staffel natürlich nicht entgehen lassen werde. "Ich freue mich auf die Kandidaten", lautete ihr erstes Fazit. Dass viele Fans die Ex-Paare kritisieren, könne Lena nicht wirklich nachvollziehen. "Jetzt geht natürlich wieder das Thema los: 'Die haben sich nur für die Show getrennt.' Aber Leute, manchmal spielt das Leben verrückt. Eine Trennung heißt nicht direkt, dass man strikt getrennte Wege geht", erklärte Lena ihre Haltung und fügte hinzu: "Gebt den Kandidaten eine Chance."

Auch die ehemaligen Teilnehmerinnen Jenny Elvers (50) und Michelle Daniaux scheinen sich auf die neue Season des Reality-TV-Formats zu freuen. Unter dem Instagram-Posting zur Verkündung kommentierte die Schauspielerin eine ganze Reihe von Herzen. Die Ex on the Beach-Bekanntheit hingegen markierte die Accounts von Nikola und Gloria. Ob die beiden wohl schon jetzt ihre Favoriten sind?

RTL Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, "Prominent getrennt"

RTL Gloria und Nikola Glumac, "Prominent getrennt"

RTL Mrs. Marlisa und Fabio, "Prominent getrennt"

