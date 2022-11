Fremdgeh-Drama: Wünscht sich Chiara Antonella neue Liebe?

Will Chiara Antonella ihr Herz wieder neu verschenken? Die ehemalige Love Island-Kandidatin hatte in den vergangenen Monaten mit Herzschmerz zu kämpfen. Eigentlich gab sie Anfang September total glücklich bekannt, wieder vergeben zu sein. Doch dann der Schock: Ende September erzählte sie ihren Followern, dass ihr heutiger Ex sie betrogen haben soll. Sie zeigte sich ziemlich verletzt im Netz. Aber hat Chiara das alles schon verarbeitet – und kann sie wieder lieben?

Via Instagram fragte sie nun ein Follower, ob sie wieder bereit sei für eine neue Beziehung. "Ich habe ehrlich gesagt keine Lust aktuell, meine Zeit zu verschwenden oder jemandem mein Herz zu öffnen, der es nicht verdient hat", schrieb Chiara ehrlich. Auf unnötige Dates habe sie keine Lust. Vor ihrem Ex war sie drei Jahre lang Single – und damit wohl mehr als glücklich.

Gab es eigentlich ein klärendes Gespräch zwischen Chiara und ihrem Ex? "Er hat sich nicht entschuldigt, es nicht erklärt – gar nichts", zeigte sie sich enttäuscht gegenüber Promiflash. Den vermeintlichen Betrug fand sie wohl über Chatnachrichten heraus.

Chiara Antonella, Influencerin

Chiara Antonella, "Love Island"-Star

"Love Island"-Bekanntheit Chiara Antonella

