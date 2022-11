Plant "Hochzeit auf den ersten Blick"-Michaela Umzug zu Oli?

Wie kommen Oliver und Michaela in Sachen Umzug voran? Der Restaurantmanager und die Justizvollzugsbeamtin haben sich bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben, ohne dass sie sich vorher begegnet sind. Sie wurden schnell miteinander vertraut und entwickelten Gefühle füreinander. Sogar von einem Umzug war die Rede – allerdings konnten sie sich noch nicht so richtig auf einen Ort einigen. Hat sich das inzwischen geändert?

Gegenüber Promiflash berichtete Michaela: "Genaue Umzugspläne, was den Zeitraum angeht, gibt es noch nicht. Wir konnten uns aber darauf einigen, dass ich nach Bayern ziehen werde." Momentan führe sie mit Oliver schließlich noch eine Fernbeziehung. Die 34-Jährige lebt derzeit in Bielefeld und damit rund 400 Kilometer entfernt von ihrem Liebsten in Herzogenaurach bei Nürnberg.

Oliver und Michaela sind mittlerweile voll und ganz im Alltag angekommen und haben gelernt, mit der räumlichen Distanz umzugehen. "Wir finden immer eine Lösung, damit wir uns so oft es geht sehen", verriet die Sportbegeisterte.

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Oliver und Michaela bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / michaela.hadeb Oliver und Michaela, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2022

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Michaela und Oliver

