"Promi Big Brother"-Garage: Diese Mitbewohner langweilen sie

Jetzt kommt die Wahrheit auf den Tisch! Nach über einer Woche im Promi Big Brother-Haus fliegen langsam, aber sicher die Fetzen. Bereits am Vortag sorgte eine geheime Abstimmung – unter anderem über den nervigsten Geschichtenerzähler – für mächtig Aufruhr. Doch nun setzt der große Bruder noch einen drauf: Die Bewohner der Garage müssen den langweiligsten Promi aus dem Loft wählen!

Was Katy Karrenbauer (59), Jay Khan (40), Jörg (63) Knör und Jörg Dahlmann jedoch nicht wissen: Die Loft-Bewohner sehen live bei der Abstimmung zu! Und das sorgt für bei der ein oder anderen für schlechte Laune. Vor allem Jennifer Iglesias (24) findet an dem Spiel keine Freude: So wird die ehemalige Love Island-Siegerin zur langweiligsten Loft-Bewohnerin gewählt. Zudem sind die Kandidaten aus der Garage der Meinung, dass sie beim nächsten Exit-Voting die Show verlassen sollte. "Das hat mich schockiert, das fand ich schade", äußerte das Reality-TV-Sternchen daraufhin.

Aber auch Micaela Schäfer (39) bekam bei der Abstimmung ihr Fett weg. Drei der vier Garagen-Bewohner gaben an, dass sie das Nacktmodel weder in ihre Gruppe aufnehmen wollen, noch dass sie nicht mit ihr in einem Bereich sein wollen. Doreen Steinert (36) wurde ebenfalls genannt. Dass Jay nicht mit ihr in einem der Bereiche leben möchte, entsetzt die Sängerin. "Also bei Jay, das hätte ich nicht gedacht", gab sie schockiert zu.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Sat.1 Micaela Schäfer, Doreen Steinert, Catrin Heyne und Jennifer Iglesias bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Jennifer Iglesias und Catrin Heyne bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Doreen Steinert bei "Promi Big Brother"

