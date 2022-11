Anne Menden: GZSZ-Geschwister auch im wahren Leben Familie!

Wie in guten, so in schlechten Zeiten kann sich Anne Menden (37) auch abseits des GZSZ-Sets auf ihre Daily-Brüder verlassen! Seit 18 Jahren steht die Schauspielerin mit ihrem Zwillingsbruder Philip (gespielt von Jörn Schlönvoigt, 36) und ihrem Halbbruder John (gespielt von Felix von Jascheroff, 40) vor der Kamera. Anne verrät jetzt, dass sich die drei auch privat sehr gut verstehen!

Im "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Podcast plaudert die 37-Jährige nun aus: "Wir haben einen sehr geschwisterlichen Umgang." Der sei – genauso wie im TV auch zu sehen – nicht immer nur liebevoll. "Wir sind da schon ein bisschen derberer im Umgang miteinander", erklärt die Brünette das Verhältnis zu Felix und Jörn.

Eine Sache schätze die Veganerin an ihren Kumpels besonders – der eine würde sofort bemerken, wenn etwas mit einem der anderen beiden nicht stimme. "Gerade die zwei Jungs sind ganz feinfühlig, was mich angeht", schwärmt die Emily-Darstellerin und fügt hinzu: "Die sind total beschützerisch, wenn sie merken: Da liegt irgendwas im Argen [...] Die versuchen wirklich so wie eine Art Glocke um einen zu bauen."

Instagram / annemenden Anne Menden im August 2022

RTL Felix von Jascheroff und Jörn Schlönvoigt am Set von GZSZ im November 2022

RTL Anne Menden und Jörn Schlönvoigt am Set von GZSZ im November 2022

