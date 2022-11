Davon dürfen Promi-BB-Bewohner mitnehmen so viel sie wollen

Darauf müssen Promi Big Brother-Kandidaten nicht verzichten! Aktuell läuft die zehnte Staffel der beliebten Reality-TV-Show im TV. Dieses Mal gibt es nicht nur einen, sondern gleich zwei Bereiche, die sehr spärlich ausgestattet sind: Die Garage und den Dachboden. Auf dem Dachboden müssen die Bewohner auf so gut wie alles verzichten und bekommen nur ein paar Konservendosen gestellt. Eines dürfen die Teilnehmer jedoch selbst in diesen Bereich mitnehmen – und zwar so viel sie wollen!

Laut Sat.1 können die Bewohner dieses Jahr so viele Unterwäsche-Stücke, wie sie wollen, mitnehmen. Dahingehend gibt es also keine Limitierung. Bei anderer Kleidung sieht das aber schon ganz anders aus. Auf dem Dachboden und in der Garage gibt es zum Beispiel nur eine begrenzte Anzahl an Kleidungsstücken, die untereinander getauscht werden können. Erst im Loft stehen den Bewohnern ihre eigenen mitgebrachten Klamotten zur Verfügung.

Doch alles, was das Herz begehrt, dürfen die Bewohner auch ins Loft nicht mitnehmen. Als Jeremy Fragrance (33) sich freiwillig dazu entschied, "Promi Big Brother" zu verlassen, gab er im Gespräch mit den Moderatoren Marlene Lufen (51) und Jochen Schropp (44) verärgert an, dass ihm sein dritter Luxusgegenstand, das Johannes-Evangelium, nicht gegeben wurde.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

Sat.1 Der "Promi Big Brother"-Dachboden, Staffel 2022

Anzeige

SAT.1/Willi Weber Der Luxusbereich bei "Promi Big Brother" 2022

Anzeige

Sat.1 Die "Promi Big Brother"-Garage, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de