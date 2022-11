James Van der Beeks Umzug nach Texas war "erdende" Erfahrung

James Van der Beek (45) scheint sein Leben in Texas wirklich zu genießen. Im September 2020 hatte der Schauspieler angekündigt, dass seine Frau Kimberly und er aus Los Angeles weggehen würden. Gemeinsam mit ihren damals fünf Kindern zogen sie nach Austin, wo sie jetzt auf einer kleinen Ranch leben. Dort kam auch das sechste Baby der Eheleute, Jeremiah, zur Welt. Nun verriet James, dass der Umzug für seine Familie die beste Entscheidung überhaupt gewesen sei.

In einem Interview mit People sprach der sechsfache Vater nun ausführlich darüber, inwiefern sich sein Leben seit dem Domizilwechsel verändert habe. Der ehemalige Dawson's Creek-Darsteller begann zu erzählen, dass er den Umzug mit seinen Liebsten in keiner Weise bereue, da es die Familie näher zusammengebracht habe. "Ich weiß, dass es für mich wirklich förderlich war. Ich habe das Gefühl, dass es für die Kinder sehr erdend und eine neue Art der Erziehung war, die wir ihnen in einem Klassenzimmer niemals hätten bieten können", schilderte James.

Der 45-Jährige fuhr fort, dass die größte Veränderung durch den Umzug wohl der Wechsel von einer überfüllten Stadt hin zur Ruhe in der Natur gewesen sei. Mittlerweile habe die Familie deswegen auch eine ganz besondere Beziehung zu der Landschaft um sie herum. So würden sie beispielsweise regelmäßig gemeinsam die Mondphasen betrachten oder zusammen im Regen tanzen.

Anzeige

Instagram / vanderjames James Van der Beek und sein Sohn im Augsut 2022

Anzeige

Instagram / vanderjames James Van der Beek und seins Kids in Austin, 2022

Anzeige

Instagram / vanderjames James Van der Beek und sein Sohn im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de