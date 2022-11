Mit Familie gebrochen: Doreen Steinert will keine Kinder

Doreen Steinert (36) hat mit dem Thema Familienplanung offenbar abgeschlossen! Die ehemalige Popstars-Gewinnerin plauderte bei Promi Big Brother schon das ein oder andere intime Detail aus – sei es über ihre vergangenen Beziehungen oder ihre Sexualität. Sie verriet, dass sie bisexuell ist und sowohl Männer als auch Frauen datet. Kinder kann sich Doreen allerdings nicht vorstellen – aus einem bewegenden Grund.

Im Gespräch mit Katy Karrenbauer (59) fragte sich die gebürtige Potsdamerin: "Wie wäre es gewesen, wenn ich eine Mutter hätte, die da gewesen ist? Ich habe ganz lange überlegt, warum ich keine Kinder will. Ich will nicht so sein wie meine Mutter." Sie glaube, dass es schwer sei, sich bei jemandem wohlzufühlen, der sich als Kind nicht gewollt gefühlt habe. Ihr fehle vor allem die Sicherheit, die man in den jungen Jahren von der Familie vermittelt bekommt.

Katy versuchte ihr jedoch etwas positivere Gedanken zu vermitteln: "Ich glaube, dass du eine gute Mutter bist. Ich glaube, die Liebe, die du zu geben bereit bist, die braucht ein Kind." Doreen betonte zudem: "Ich glaube auch nicht, dass mein persönliches Glück davon abhängt, ob ich ein Kind austrage oder nicht. Ich will nicht etwas, dass eine Lücke füllt."

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert im September 2022

Promi Big Brother, Sat.1 Doreen Steinert, Sängerin

SAT.1/Marc Rehbeck Doreen Steinert, "Promi Big Brother"-Kandidatin

