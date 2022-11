Beziehungstalk bei Promi BB: Doreen Steinert ist bisexuell

Bei Promi Big Brother werden so langsam auch private Storys ausgepackt! Seit Freitag müssen sich Stars wie beispielsweise Katy Karrenbauer (59), Micaela Schäfer (39), Menderes (38) und Co. in der beliebten TV-Show beweisen: Bei dem Zusammenleben auf engstem Raum kommt es natürlich nicht nur immer wieder zu Streitigkeiten, sondern auch zu intimen Gesprächen. Doreen Steinert (36) packte jetzt vor laufenden Kameras über ihre Sexualität aus!

"Ich bin bisexuell. Ich mag beides", plauderte Doreen jetzt im Gespräch mit ihren Garagen-Mitbewohnern aus. An dem weiblichen Geschlecht möge die Ex von Sido (41) vor allem das "ganz softe, sensible und weiche", denn das habe ein Mann laut ihr nicht. Trotzdem habe sie bislang noch nie mit einer Frau zusammengelebt. "Ich war zwar schon mit Frauen zusammen, aber das Zusammenleben stelle ich mir komplizierte vor als mit einem Mann. Ich glaube, ich würde eine Macke kriegen", vermutete sie.

Aber egal, ob Doreen mit einem Mann oder einer Frau in einer Beziehung ist – auf ein Geschlecht festlegen will sie sich nicht. "Ich könnte mir ein Leben nicht vorstellen, in dem ich nur einen Mann oder nur eine Frau hätte. Ich würde mir immer irgendwie die Freiheit lassen wollen, beides haben zu können", erklärte sie und fügte hinzu: "Das eine kann das andere nicht ersetzen. Egal, wie sehr ich den Mann liebe, könnte ich mir nicht vorstellen, nie wieder eine Frau anzufassen."

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

SAT.1 / Marc Rehbeck Doreen Steinert, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert im September 2022

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert im April 2022

