"Nicht leicht": Mike Heiter setzt wohl Trennung von Laura zu

Mike Heiter (30) ist wohl noch nicht über Laura Morante (31) hinweg. Der einstige Love Island-Kandidat und die Netz-Bekanntheit waren zwei Jahre lang ein Paar. Mit regelmäßigen Schnappschüssen hielten die beiden ihre Fans auf dem Laufenden und vermittelten dabei den Eindruck, unzertrennlich zu sein. Doch der Schein trog: Die beiden gaben vor wenigen Tagen ihr Liebes-Aus bekannt. Die Trennung von Laura macht Mike offenbar noch sehr zu schaffen.

Da er sich momentan nur sporadisch bei seinen Fans meldet, gab er ein kurzes Statement in seiner Instagram-Story ab. "Sorry, dass gerade nichts von mir kommt", entschuldigte sich der 30-Jährige erst einmal bei seiner Community und bat darum, ihm noch Zeit zu geben, damit er das Liebes-Aus besser verarbeiten könne. "Es ist nicht leicht", gab der Realitystar zu und merkte an, dass er seine Follower auf dem Laufenden halten werde, sobald er sich bereit dazu fühle.

Doch die Trennung kam nicht plötzlich, sondern hatte sich schon monatelang angebahnt. "Es hat schon mehrere Monate gekriselt. Ich habe oft daran festgehalten und nicht direkt aufgegeben, aber jetzt ging es nicht mehr", hatte Mike ein Tag nach der Trennung Promiflash erklärt.

Mike Heiter und Laura Morante in Berlin, 2022

Mike Heiter, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2021

Mike Heiter im Februar 2022

