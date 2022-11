Oben ohne: Bella Hadid zieht für ihre neue Kollektion blank!

Bella Hadid (26) zeigt sich besonders sexy! Die Beauty hat bereits im Teenageralter mit dem Modeln begonnen. Mit ihren strahlenden blauen Augen und ihrer dunklen Mähne konnte die Schwester von Gigi Hadid (27) die Fotografen und Designer dieser Welt überzeugen: Mit 16 Jahren hatte sie ihren ersten großen Job an Land gezogen und ist seitdem nicht mehr aus der Modebranche wegzudenken. Nun hat Bella sogar ihre eigene Kollektion, für die sie obenrum blank zog!

Auf Instagram veröffentlichte die Beauty einige Bilder, die sie nur mit einem schwarzen kurzen Rock bekleidet zeigen. Ihre dunklen Haare trägt sie zu einem langen geflochtenen Zopf, den sie sich auf einigen Fotos sogar um den Bauch gebunden hat. Damit sie aber nicht zu viel von sich preisgibt, verdeckt sie auf jeder der Aufnahmen ihre Brüste mit ihren Händen. In verschiedenen Posen setzt die 26-Jährige ihren Körper gut in Szene und sieht dabei ziemlich hot aus! Diese freizügigen Bilder postete sie allerdings nicht umsonst, denn in der Bildunterschrift wies sie mit einem Link auf ihre neue Kollektion hin.

Die Fans reagierten begeistert auf die Schnappschüsse. So erhielt Bellas Beitrag innerhalb von 20 Stunden fast zwei Millionen Likes. "Wunderschön", kommentierte ein Follower. "Es ist so schön zu sehen, dass du das tust, was du liebst […]. Du bist wunderschön und du verdienst nur das Beste", lobte sie einer ihrer Follower.

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Model

Instagram / bellahadid Bella Hadid im November 2022

Getty Images Bella Hadid in New York

