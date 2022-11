Pink und Gwen Stefani: Nächstes Jahr gemeinsam auf der Bühne

Das ist Frauen-Power! Die US-amerikanischen Sängerinnen Pink (43) und Gwen Stefani (53) haben sich schon vor vielen Jahren in der Musikwelt etabliert. Beide begannen ihre Karriere Ende der 90er. Neben mehreren Nummer-eins-Hits durften sie sich auch schon über den größten Musikpreis, den Grammy, freuen. Nun treffen die zwei im Rahmen eines Mega-Events zusammen. Gwen Stefani wird im kommenden Sommer neben Pink auf der Bühne in London stehen.

Es wurde bekannt, dass Gwen Stefani der Special-Guest in Pinks Shows sein wird. In einer Pressemitteilung teilte sie mit: "Ohne die unglaublichen musikalischen Einflüsse des Vereinigten Königreichs wäre ich nicht die, die ich jetzt bin. Ich freue mich schon so darauf, wieder zurück zu sein! Das wird eine unglaubliche Show." Pink wird im Sommer 2023 auf dem "British Summer Time (BST) Hyde Park" auftreten. Auch sie freut sich auf das Festival und gab ein offizielles Statement: "Drei lange Jahre sind vergangen und ich habe Live-Musik so sehr vermisst. Es ist also endlich so weit!"

Pink fügte außerdem noch hinzu: "Ich freue mich sehr, nach Großbritannien und Europa zurückzukommen, um zu singen, zu weinen, zu schwitzen und neue Erinnerungen mit meinen Freunden zu schaffen". Die zweifache Mutter gab erst dieses Jahr zu, dass sie auch abseits der Bühne ein sehr emotionaler Mensch sei – vor allem wenn es um ihre Kinder geht, ist sie nah am Wasser gebaut.

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani im Mai 2022

Anzeige

Instagram / pink Sängerin Pink mit ihren Kindern

Anzeige

Würdet ihr die zwei Sängerinnen gerne mal gemeinsam auf der Bühne sehen? Ja, sehr gerne! Nein, das entspricht nicht ganz meinem Musikgeschmack... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de