Sie ist zwölf Jahre älter: Affäre von Prinz Harry packt aus!

Ob Prinz Harry (38) davon auch in seinem Buch berichten wird? Der Sohn von König Charles III. (74) ist bereits seit fast fünf Jahren mit seiner Meghan (41) verheiratet und hat mit ihr auch zwei gemeinsame Kinder. Früher war der Bruder von Thronfolger William (40) als Party-Prinz verschrien gewesen und hatte mit Feiereskapaden und Frauengeschichten für Wirbel gesorgt. Der US-Reality-TV-Star Catherine Ommanney soll eine heiße Liebschaft mit Harry gehabt haben!

Fast 20 Jahre später plauderte die "The Real Housewives of D. C."-Bekanntheit jetzt mit der Sun on Sunday über ihre heiße Romanze mit dem royalen Rotschopf. Angeblich hatten der damals 21-Jährige und die Dreifachmama sich über mehrere Monate getroffen. "Er gab mir den leidenschaftlichsten Kuss, den ich je bekommen habe," verriet Catherine. Die 50-Jährige hatte sich allerdings keine Beziehung mit Harry vorstellen können: "Wenn er kein Royal wäre und vielleicht zehn Jahre älter, wäre er mein perfekter Mann", meinte sie allerdings.

Aber warum rückt Catherine jetzt damit raus? Bald erscheinen Harrys Memoiren, in welchen die Blondine aber wahrscheinlich nicht erwähnt werden wird. "Ich bezweifle, dass ich in Harrys Buch vorkommen werde. Ein 21-jähriger Prinz mit einer zwölf Jahre älteren zweifachen Mutter – das könnte selbst für Harrys Enthüllungsbuch zu viel sein", behauptete sie.

