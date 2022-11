Strenger Papa Ryan Reynolds: Er erlaubt nur zwei Geschenke

Ryan Reynolds (46) will seinen Kindern Bescheidenheit beibringen. Der Schauspieler und seine Frau Blake Lively (35) sind bereits Eltern von drei Töchtern. Im vergangenen September verkündeten sie dann die entzückende Neuigkeit: Baby Nummer vier ist unterwegs. Vor allem mit seiner Hauptrolle in den Deadpool-Filmen wurde der Kanadier zu einer echten Hollywood-Größe. Trotz ihres Reichtums wollen Ryan und Blake ihren Nachwuchs aber wohl nicht zu sehr verwöhnen!

Der 46-Jährige stammt aus einer Arbeiterfamilie und weiß daher ganz genau, wie es ist, keine Millionen auf dem Konto zu haben. "Geld für Urlaub oder Geschenke war kaum da. Ich habe zu Weihnachten daher meist die alten Klamotten oder Spielzeuge meiner drei älteren Brüder bekommen", meinte der Dreifachpapa im Interview mit Bild am Sonntag. Deshalb will Ryan seine eigenen Kinder ebenfalls nicht allzu sehr verwöhnen. "Für die Kinder gibt es am Weihnachtsmorgen jeweils nur zwei Geschenke. Eins vom Weihnachtsmann und eins von Mama und Papa," erklärte er.

Der Megastar ist anscheinend ein richtiger Weihnachtsfan. "Ich liebe Weihnachtsdeko und die ganzen Lichter", schwärmte er. "Die Weihnachtsvorbereitungen sind für uns das Beste. Ich stehe ab mittags in der Küche und bereite das Weihnachtsessen vor," gab er außerdem preis.

