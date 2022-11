"Camp Rock"-Rolle: Lehnte Selena Gomez für Demi Lovato ab?

Was für eine Freundschaft! Selena Gomez (30) und Demi Lovato (30) stehen schon seit ihrer Kindheit im Rampenlicht. Beide starteten ihre Karriere in der Kinder-Show "Barney und seine Freunde", danach folgten die großen Disney-Karrieren. Während Selena in "Die Zauberer vom Waverly Place" sich einen Namen machte, wurde Demi durch ihre Rolle in "Camp Rock" immer berühmter. Nun ist bekannt geworden, dass Selena Gomez damals für ihre gute Freundin die Hauptrolle in dem Disney-Film abgelehnt haben soll.

In einem kürzlich aufgetauchten Interview von Wildchat Sports gab Selenas Serienvater David DeLuise (51) interessante Einzelheiten aus der Vergangenheit preis. "Ich habe diese Geschichte nie wirklich erzählt, aber sie boten Selena 'Camp Rock' an, und sie wusste, wenn sie es ablehnt, würde Demi die Rolle bekommen", sagte er und fügte hinzu: "Also hat sie abgelehnt, was sehr nett von ihr war, und sie waren Freunde. Sie waren zusammen in der Show Barney." Viele Fans verteidigten daraufhin Demi im Netz und betonten, dass sie diese Rolle doch durch ihr eigenes Engagement bekommen habe.

Die frühen Jahre im Rampenlicht hinterließen auch schwerwiegende Folgen für beide. Demi hatte schon früh mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen, die sie allerdings nach einigen Entzügen unter Kontrolle bekommen hat. Selena veröffentlichte erst vor Kurzem ihre Dokumentation "My Mind & Me". Darin wird unter anderem ihr harter Weg vom Disney-Star zur anerkannten Sängerin thematisiert.

Getty Images David DeLuise, Juli 2008

Getty Images Demi Lovato mit Mini und Mickey Mouse bei der "Camp Rock 2: The Final Jam"-Premiere 2010

Instagram / selenagomez Selena Gomez im Oktober 2021

