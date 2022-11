Darsteller genervt: Tom Cruise verursacht Hubschrauber-Lärm

Nimmt sich Tom Cruise (60) zu viel raus? Aktuell dreht der Schauspieler einen weiteren Teil von Mission: Impossible. Die nächste Geschichte der Agentenfilmreihe soll in zwei Filmen erzählt werden. Regie führt Christopher McQuarrie, der zum Beispiel auch bei "Jack Reacher" als Regisseur arbeitete. Doch jetzt bekam Tom während der Dreharbeiten zu "Mission: Impossible" mächtig Kritik: Der "Eyes Wide Shut"-Darsteller soll so gar keine Rücksicht auf seine Kollegen nehmen!

Der Grund: "Mission: Impossible" wird Evening Standard zufolge am selben Ort gedreht wie die Serie "Call The Midwife". Der Hollywoodstar soll bereits mehrfach die Dreharbeiten zur zwölften Staffel unterbrochen haben, indem er mit seinem privaten Hubschrauber am Drehort gelandet sei, erklärte die Schauspielerin Jenny Agutter. Bei der Landung habe er so viel Lärm verursacht, dass die Szenen neu gedreht werden mussten.

"Entschuldige bitte, Tom, aber wir versuchen hier zu drehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber flieg deinen Hubschrauber so schnell es geht hier weg", würde Jenny dem 60-Jährigen gerne sagen. "Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins" soll nächstes Jahr im Juli in die deutschen Kinos kommen. Der Start von "Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil zwei" wurde auf den 28. Juni 2024 verschoben.

