DJ Jeezy äußert sich zur Trennung von Novalanalove

Auf dieses Statement haben die Fans von Farina Yari alias Novalanalove (31) schon gespannt gewartet! Die erfolgreiche Influencerin hat sich von ihrem Mann Pouya Yari Dj Yeezy getrennt – mit dieser Nachricht überraschte sie ihre Community am Montag. In ihrem Statement machte sie klar, dass seine Untreue der Grund für ihren endgültigen Rückzug aus der Ehe gewesen sei. Zuvor waren im Netz Bilder von dem frisch gebackenen Vater kursiert, wie er eine andere küsst. Bisher wartete man vergeblich auf eine Erklärung von Pouya. Jetzt hat er sich endlich zu der Trennung geäußert!

Der DJ begann sein Statement auf Instagram mit folgender Ansage: "Sie hat alles Recht der Welt über das, was passiert ist, zu urteilen. Anders als viele andere, die auf sämtlichen Kanälen über mich herfallen." Dann ging Pouya direkt auf den Seitensprung ein – den er nicht leugnet! "Das, was ich an diesem Abend getan habe, ist alles andere als die Werte eines vorbildlichen Ehemanns und Vaters zu vertreten. Ich habe meine Familie sehr verletzt und enttäuscht und ich bereue es sehr", betonte er und erklärte weiter: "Meine Rücksichtslosigkeit in Bezug zum Alkohol trinken wurde mir zum Verhängnis und hat dazu geführt, dass ich so verloren gewesen bin und selber nicht mehr gecheckt habe, was ich in diesem Moment getan habe."

Dass Pouya zu viel getrunken habe, als er Farina fremd gegangen ist, solle aber keineswegs eine Ausrede sein: "Ich schiebe den Fehler definitiv nicht auf den Alkohol. Als erwachsener Mann habe einzig und allein ich selbst die Verantwortung zu tragen, wie viel Alkohol ich trinke." In diesem Fall war es offenbar sehr extrem! Denn der Musiker schilderte weiter: "Ich erkenne oftmals meine Grenzen nicht und irgendwann bin ich in so einem harten Rausch, dass ich die Kontrolle über mich selbst verliere, vergesse, wer ich überhaupt bin und mich am nächsten Tag nur noch an Bruchteile erinnern kann." Er ziehe nun in Betracht, sich deswegen professionelle Hilfe zu suchen.

Pouyas Fazit lautet jedenfalls: "Ich bin nicht fehlerfrei und kann es leider auch nicht mehr rückgängig machen, es ist passiert, es hat harte Konsequenzen und ich werde ab jetzt an mir selbst arbeiten, um hoffentlich nie wieder in so eine Situation zu kommen, dass ich die wichtigsten Menschen in meinem Leben so verletzte, wie ich es in den vergangenen Tagen getan habe." Abschließend stellte er klar: "Ich liebe meine Frau und meine Tochter. Daran wird sich nie etwas ändern."

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove und ihre Tochter

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina Yari mit ihrem Mann Pouya

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina alias Novalanalove, Influencerin

Instagram / novalanalove Farina Opoku alias Novalanalove mit ihrem Mann Pouya

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de