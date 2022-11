Juliano will Sandra bei "Prominent getrennt" zurückerobern!

Wird aus den beiden etwa wieder was? Vor wenigen Tagen wurden die Kandidaten für die kommende Staffel von Prominent getrennt bekanntgegeben: Unter anderem werden dort Kate Merlan (35) und Jakub Jarecki (27) sowie Karina Wagner (26) und Gustav Masurek (33) wieder an einem Strang ziehen müssen. Aber auch Sandra Janina (23) und Juliano Fernandez, die sich erst kürzlich trennten, treffen dort aufeinander. Für das Wiedersehen hat der Realitystar Juliano offenbar genaue Pläne...

Wie Juliano gegenüber dem Sender RTL klarstellte, haben sie sich getrennt, weil Sandra gerne eine Familie gründen will, der Are You The One?-Star sich jedoch lieber auf seine Karriere fokussieren möchte. Doch ganz hat er die Hoffnung noch nicht aufgegeben: "Das Bestmögliche wäre, wenn wir hier als Couple rausgehen", gab er zu. Auch Sandra hat offenbar gemischte Gefühle: "Der Hinterkopf denkt: Gib ihm 'ne Chance, aber tief im Inneren weiß ich, es wird nichts", erklärte die Beauty.

Schon vor einigen Wochen gab Juliano auf Instagram zu, noch ein wenig unter Herzschmerz zu leiden. "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es mich nicht mehr belastet. Aber ich habe zum Glück so viele neue Pläne in meinem Kopf, dass ich mich damit gut ablenken kann", antwortete er auf Nachfrage eines Fans in seiner Story.

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina und Juliano, Influencer

Temptation Island V.I.P., RTL Juliano Fernandez und Sandra Janina beim "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer

Instagram / sandra_janina_ Juliano und Sandra Janina

