Nach 30 Jahren: Sarah Ferguson darf Royal-Weihnachten feiern

Das ist wohl eine riesige Überraschung für Sarah Ferguson (63)! Ihre zehnjährige Ehe mit dem britischen Prinz Andrew (62) ging 1992 in die Brüche. Seitdem wurde es Fergie untersagt, die Weihnachtsfeierlichkeiten mit der royalen Familie in Sandringham zu verbringen. Nach dem Tod der Queen (✝96) in diesem September soll das Verbot allerdings nicht mehr gelten. Sarah soll nun nach 30 Jahren Sperre das Fest mit den Royals verbringen dürfen.

Laut The Sun soll Sarah nach erstmals nach 30 Jahren von der royalen Familie zu Weihnachten eingeladen worden sein. "Als sie sich von Andrew trennte, durfte Sarah die Familie am Weihnachtsabend und am Weihnachtstag nicht besuchen, solange Philip und die Queen noch am Leben waren. 30 Jahre lang hat sie das Weihnachtsessen alleine gegessen. Aber die Dinge werden jetzt anders gemacht", sagt ein Insider aus Sandringham. Laut der Quelle soll Fergie mit ihrem Ex-Mann und zusammen mit ihren beiden Kindern Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (32) in einem Bauernhaus unterkommen.

Trotz des Skandals mit Jeffrey Epstein (✝66) soll Andrew an dem Weihnachtsfest teilnehmen. "Andrew wurde aus dem öffentlichen Leben verbannt, aber man kann ihn nicht vom Familienweihnachtsfest ausschließen. Die Mitarbeiter von Sandringham wurden damit beauftragt, Wood Farm für die ganze York-Familie vorzubereiten", sagte die Quelle.

Getty Images Sarah Ferguson bei den Filmfestspielen 2022

Getty Images Sarah Ferguson, 2018

Action Press / Royal Press Europe Sarah Ferguson und Prinz Andrew im Juni 2019

