Große Neuigkeiten aus dem Netflix-Universum! In den vergangenen Monaten durften sich die Nutzer der Streamingplattform über zahlreiche neue coole Filme und Serien freuen: Besonders Bridgerton, "Lupin", The Crown oder auch Fate: The Winx Saga begeisterten die Fans zuletzt. Jetzt kündigt das Portal eine ganz neue Produktion an – und in "The Sandman" spielen sogar gleich zwei echte Game of Thrones-Stars mit!

Schon im Oktober 2020 hatten die Dreharbeiten zu der Serie, die auf der DC-Comic-Reihe von Neil Gaiman basiert, begonnen. Jetzt sind laut Filmstarts auch die Stars der Produktion kommuniziert worden: Tom Sturridge (35) wird die Hauptrolle des Dream übernehmen – er ist der Herrscher des Traumreichs. Mit ihm treten zwei bekannte Gesichter auf: Gwendoline Christie (42) – bekannt aus "Game of Thrones" – soll Lucifer, die Herrin der Hölle, verkörpern. Ihr GoT-Kollege Charles Dance stellt den Betrüger Roderick Burgess dar.

Wann genau die Serie auf dem Streaming-Anbieter erscheinen wird, steht noch nicht fest – gut möglich jedoch, dass sich die Comic-Liebhaber noch Ende 2021 über "The Sandman" freuen können. Die Handlung dürfte dank der Original-Hefte recht klar sein: Dream wird bei einem okkulten Ritual gefangen genommen und fast ein Jahrhundert lang in eine Glasflasche gesperrt. Nach seiner Flucht rächt er sich an seinen Entführern – und will anschließend sein Königreich der Träume wiederaufbauen...

Wiese/face to face/ActionPress Gwendoline Christie in "Game of Thrones", Staffel 6

Getty Images Tom Sturridge

Getty Images Charles Dance, Schauspieler

