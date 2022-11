Zweiter Bauchnabel: Kerry Katona lässt Pfusch-OP korrigieren

Kerry Katona (42) hat offenbar genug von ihrem zweiten Bauchnabel! Dass die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin ein großer Fan von Beauty-OPs ist, ist kein Geheimnis: Neben neuen Zähnen, Brustverkleinerungen oder einem ganzen Gesichts-Makeover gönnte sich die britische Influencerin zuletzt auch eine Bauchstraffung. Die ging allerdings nach hinten los – immerhin war ihr nach dem Eingriff eine Beule am Bauch gewachsen, die sich schließlich zu einer Art zweiten Bauchnabel entwickelt hatte. Die verpfuschte Behandlung will Kerry nun durch eine weitere Operation korrigieren lassen.

Nachdem ihre letzte Operation mächtig schiefgegangen war, erklärte Kerry nun, dass sie schon längst einen neuen Beauty-Eingriff geplant habe, um ihren zweiten Bauchnabel loszuwerden. Spurlos an ihr vorbeigehen würden die vielen Behandlungen jedoch nicht – immerhin habe die 42-Jährige zuletzt sogar eine Panikattacke erlitten, nachdem sie sich um ihre Gesundheit gesorgt hatte. Das hält Kerry offenbar jedoch nicht davon ab – im Gegenteil. "Ich lasse mir auch noch die Augenlider liften. Aber nur ein bisschen. Ich will ja keine hängenden Augen", plauderte sie gegenüber Ok! Magazin aus.

Auch in Sachen Nachwuchs entschloss sich Kerry erst kürzlich für einen operativen Eingriff: Falls sie und ihr Verlobter Ryan Mahoney eines Tages eigene Kinder wollen, ließ sich die Blondine ihre Eizellen entnehmen. "Ich freue mich, berichten zu können, dass ich viele Eier in meinem Korb habe", erklärte sie in der Bildunterschrift unter einem Schnappschuss des Eingriffs auf ihrem Instagram-Account

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Atomic-Kitten-Sängerin

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Sängerin

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Sängerin

