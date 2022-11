Brendan Fraser: So hot sind die Söhne des Schauspielers!

Brendan Frasers (53) Söhne sehen unverschämt gut aus! Der US-amerikanisch-kanadische Schauspieler war in dem Zeitraum von 1998 bis 2007 mit seiner langjährigen Freundin Afton Smith verheiratet. Aus der Ehe gingen drei gemeinsame Söhne hervor. Die hat die Öffentlichkeit bislang nicht so sehr zu Gesicht bekommen. Doch das sollte sich jetzt ändern. Brendan zeigte nun der ganzen Welt seine hübschen Söhne!

Die Filmpremiere seines neuen Streifens "The Whale" machte der "Die Mumie"-Darsteller zu einem Familien-Event. Auf dem roten Teppich stellte er sich dem Blitzlichtgewitter der Paparazzi nicht alleine, sondern holte sich seine beiden Jungs, den 18-jährigen Holden und den 16-jährigen Leland mit an seine Seite. Die Brüder wirkten sehr ernst, aber entspannt. Lässig waren vor allem ihre Outfits: Während Rotschopf Leland in ein schwarzes und kastanienbraunes Hemd schlüpfte, das er unter einem schlichten Mantel trug, entschied sich Holden für einen grauen Rollkragenpullover und einen dunkelblauen Wildledermantel.

Nicht nur über die Anwesenheit seiner Söhne scheint sich der 53-Jährige gefreut zu haben, sondern auch über die seiner langjährigen Partnerin – Maskenbildnerin Jeanne Moore. Sie wird ihm sicherlich zur Seite gestanden haben. Denn der Dreifachvater legte im September dieses Jahres in einem Interview mit GQ offen, dass er von dem ehemaligen Präsidenten der Hollywood Foreign Press Association sexuell belästigt worden sei. "Ich fühlte mich, als hätte ich eine Kugel im Hals. Ich dachte, ich müsste weinen", ließ der "Tintenherz"-Darsteller tief in sein Innerstes blicken.

Getty Images Brendan Fraser und seine Söhne Leland sowie Holden auf dem Red Carpet zum Film "The Whale"

Getty Images Brendan Fraser und seine langjährige Partnerin Jeanne Moore im November 2022

Getty Images Brendan Fraser im Oktober, 2022

