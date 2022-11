Bye-bye, blonde Mähne: Ellie Goulding ist jetzt brünett!

Ellie Goulding (35) hat mal wieder ein Umstyling gewagt! Die Sängerin hat in der Vergangenheit schon einige optische Veränderungen durchgemacht: 2011 hatte sie ihre Haare zum Beispiel Rosa gefärbt, 2015 setzte sie hingegen auf Orange. In der Zwischenzeit kehrte sie aber immer wieder zu ihrer Naturhaarfarbe Blond zurück – wie auch zuletzt. Doch nun war mal wieder Schluss damit: Ellie trägt ihre Haare jetzt brünett.

Am Dienstag präsentierte die Musikerin ihren neuen Look bei einem Weihnachtskonzert in London. Ihre schokoladenbraune Mähne setzte sie auf der Bühne gekonnt in Szene. Später zeigte Ellie ihre neue Haarfarbe auch auf Instagram – doch ob alle Fans davon so begeistert waren? Manche schienen zumindest ein wenig Kritik an der Britin geübt zu haben. Schließlich versuchte die Mutter eines Sohnes, ihre optische Veränderung zu rechtfertigen und schrieb: "Kommt alle mal runter. Es wäscht sich wieder raus."

Ellie hat in der Vergangenheit aber nicht nur mit ihrer Haarfarbe, sondern auch mit ihrer Haarlänge ziemlich viel herumexperimentiert. Von langer Wallemähne bis Long Bob war schon fast alles dabei. Eine Zeit lang hatte die "Lights"-Interpretin sogar einen Sidecut getragen.

Getty Images Ellie Goulding, Sängerin

Getty Images Ellie Goulding bei den MTV EMAs 2015

Getty Images Ellie Goulding im Februar 2011 in London

