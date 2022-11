Kinderplanung abgeschlossen: Sarah Connor wartet auf Enkel!

Wie stellt sich Sarah Connor (42) ihre Familie in der Zukunft vor? Die deutsche Sängerin hat vier Kinder aus zwei Ehen: Gemeinsam mit ihrem Ex Marc Terenzi (44) durfte die "From Sarah With Love"-Interpretin ihre Tochter Summer und Sohnemann Tyler (18) auf der Welt begrüßen. Mit ihrem Mann Florian Fischer (48) folgten dann ihre Kids Delphine Malou und Jax Llewyn. Jetzt sprach die Blondine offen über die Zukunft ihrer Familie: Sarahs eigene Kinderplanung ist durch – die vierfache Mutter wartet jetzt, bis sie irgendwann einmal Enkel bekommt!

"Im Moment will meine jüngste Tochter Phini unbedingt noch eine kleine Schwester", betonte Sarah jetzt gegenüber Bunte und fügte hinzu: "Ich habe ihr gesagt: 'Nein, ich bin fertig. Ich warte jetzt auf eure Kinder.'" Und die "Let's Get Back To Bed – Boy!"-Sängerin wünscht sich in der Zukunft offenbar so einige Enkel: In ihrem Weihnachtslied "Christmas 2066" singt sie nämlich sogar von 22 Enkelkindern.

Bis es so weit ist, muss sich Sarah aber wahrscheinlich noch ein wenig gedulden – ihre ältesten Kids Tyler und Summer sind nämlich gerade mit ihrer Ausbildung beschäftigt. "Im August sind sie nach England gegangen", erzählte die stolze Mutter und erklärte genauer: "Der Große studiert Musik, und meine Tochter ist auf einer Schule für Tanz, Musik und Schauspiel."

Instagram / sarahconnor Tyler Terenzi und Mama Sarah Connor

Getty Images Sarah Connor im Dezember 2021 in Berlin

Instagram / sarahconnor Sarah Connors Tochter Summer Terenzi bei den Konzertproben 2022

