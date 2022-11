Leni Klum beim Zähneputzen – sind die Füße wieder sauber?

Was macht Leni Klum (18) denn da? Das Nachwuchsmodel und die Tochter von Megastar Heidi Klum (49) ist derzeit in aller Munde. Die Promi-Tochter zieht nämlich ganz schön viele Jobs an Land. Damit sie die alle händeln kann, reicht die reguläre Arbeitszeit anscheinend nicht mehr aus. So verbindet die Beauty den letzten Job des Tages gerne mal mit ihrer Abendroutine vor dem Schlafengehen. Leni bewies jetzt auch bei ihrer Körperpflege, dass sie multitaskingfähig ist!

Auf Instagram veröffentlichte die Deutschamerikanerin nun ein Foto, auf dem sie in Spitzenunterwäsche bekleidet gemütlich auf dem Rand ihres Waschbeckens hockt. In aller Seelenruhe putzt die 18-Jährige ihre Zähne, während sie die Füße ins Waschbecken hält. Das macht Leni jedoch nicht einfach so: "Nächtliche Routine in den neuen [...] Weihnachtsdessous", kommentierte sie ihren Schnappschuss. Leni machte Werbung für das italienische Unterwäsche-Label Intimissimi.

Ihr Freund Aris Rachevsky schien ganz aus dem Häuschen von seiner Angebeteten zu sein. "Gott verdammt", schrieb er unter das Bild. Viele User machten sich aber auch lustig darüber. "Ich sitze auch immer beim Zähneputzen im Waschbecken", reagierte einer hämisch, während ein anderer kommentierte: "Erstmal Dreckfüße waschen vor dem Schlafengehen."

Anzeige

Getty Images Leni Klum bei der Michael Kors Collection Spring/Summer 2023 Runway Show

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Leni Klum im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de