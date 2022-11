Quelle: Pete Davidson und Emily sind "intellektuelles Match"

Pete Davidson (29) und Emily Ratajkowski (31) sind offenbar genau auf einer Wellenlänge! Seit einigen Wochen gibt es Gerüchte darüber, dass der Komiker und das Model anbandeln. Diese Spekulationen heizten die beiden noch einmal an, nachdem sie sich gemeinsam bei einem Basketballspiel in New York City hatten blicken lassen. Offiziell bestätigt ist die Romanze bisher noch nicht. Doch ein Insider verriet nun, warum Pete und Emily so gut harmonieren!

"Pete und Emily mögen sich einfach. [...] Sie haben [...] eine Menge Spaß, fühlen sich frei und schauen, wo die Reise für sie hingeht", verriet eine Quelle gegenüber Us Weekly und fügte hinzu, dass der Ex von Kim Kardashian (42) und die 31-Jährige vor allem in einer Hinsicht auf denselben Nenner kommen: "Pete liebt Herausforderungen und in Emily hat er sicherlich sein intellektuelles Match gefunden."

Für Pete scheint die Liaison mit Emily bereits ziemlich ernst zu sein. "Obwohl diese Geschichte relativ neu ist, spricht Pete pausenlos mit seinen Freunden über Emily und er hat mehreren Leuten gesagt, dass sie das Mädchen seiner Träume ist", behauptete ein anderer Informant gegenüber HollywoodLife und ergänzte, dass auch die Mutter des 29-Jährigen bereits bestens Bescheid wüsste.

