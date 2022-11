Royale Premiere: Prinz William postete erstes TikTok-Video

Geht Prinz William (40) nun unter die Influencer? Eigentlich hat der britische Thronfolger in seiner Position derzeit alle Hände voll zu tun. Aber hin und wieder lässt er die Royal-Fans über Social Media an seinem Alltag teilhaben. Und jetzt probierte er sich auf einer ganz neuen Plattform aus und erstellte dort einen ersten Clip: William drehte sein erstes TikTok-Video für einen guten Zweck.

Williams erstes TikTok-Video ist ein Werbeclip für eine Preisverleihung. "Und der Earthshot-Preis geht an...", sagte der Prinz lächelnd in die Kamera und legte das Handy dann auf den Boden, um so zu tun, als trete er drauf. Im Anschluss wurden das Datum der Veranstaltung und mehrere Fotos der Organisation eingeblendet. William wird am Mittwoch zusammen mit seiner Frau Kate (40) nach Boston reisen, wo die Verleihung für besondere Leistungen in Sachen Klimaschutz stattfinden wird.

William scheint durchaus gewillt zu sein, seine Fähigkeiten auf Social Media regelmäßig auszuweiten. 2021 startete er sogar sein erstes Q&A auf Instagram. Auch hier war die Earthshot-Preisverleihung der Hintergrund, doch es durften auch persönliche Fragen gestellt werden. Außerdem bewies der 40-Jährige Humor, als ein Fan scherzhaft fragte, ob es Einhörner gebe.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate auf den Bahamas im März 2022

Getty Images Prinz William im Mai 2022

Getty Images Prinz Wiliam und Herzogin Kate im Fitzwilliam Museum, Cambridge

