Schlechtes Gewissen? "Temptation Island V.I.P."-Aleks weint

Zeigt Aleksandar Petrovic (31) nun Einsicht? Der Fitness-Coach und seine Freundin Christina Dimitriou (30) unterziehen sich bei Temptation Island V.I.P. dem ultimativen Treuetest. Aleks scheint dabei für seinen Part aber allmählich zu versagen: Er hat sich nicht nur in die Verführerin Vanessa Nwattu verguckt, sondern auch schon Gefühle für sie entwickelt. In der aktuellen Folge hat ihn aber offenbar sein Gewissen eingeholt. Er muss an Christina denken und fängt an zu weinen: "Ich habe nicht überlegt, ich habe nicht nachgedacht, was für Nachfolgen das haben könnte."

