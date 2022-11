"Temptation Island V.I.P.": Paulina Ljubas disst Sandra!

Paulina Ljubas (25) holt zum Gegenschlag aus! In der vergangenen Staffel Temptation Island V.I.P. betrog sie ihren damaligen Freund Henrik Stoltenberg vor laufender Kamera. Dafür musste sie viel Kritik einstecken – unter anderem von Sandra Sicora (30). Die nimmt nun aktuell mit Tommy Pedroni selbst beim Treuetest teil – und bekleckert sich durch ihre Zärtlichkeiten mit Verführer Flocke auch nicht mit Ruhm. Deswegen schoss Paulina jetzt ihrerseits gegen Sandra!

"Ich wundere mich gerade, dass sie so eine dicke Fresse hatte und so heftig gegen mich gehetzt hat und jetzt da drin – Girl, ich glaube nicht, dass du noch mal irgendwas gegen mich sagen solltest", verkündete sie auf Instagram. Es sei lustig, dass Sandra damals noch getönt habe, niemals an dem Format teilnehmen zu wollen – und ihren Freund jetzt selbst so verletze. "Er scheint echt ein lieber Mensch zu sein und er tut mir auch wirklich leid", äußerte sich Paulina über Tommy.

Sandra habe "durch maximales Lästern und Rumhetzen" über Paulinas Verhalten in der Show ihre Reichweite gepusht. "Sich daran aufzugeilen, dass jemand anderes fertiggemacht wird, ist für mich einfach ein unschöner Charakterzug", stellte die Influencerin klar. Dass Sandra sich nun selbst so intim mit einem Verführer zeige und dafür negative Reaktionen bekomme, solle ihr "eine Lehre sein."

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Reality-TV-Stars

RTL Paulina Ljubas und Dominik Brcic bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Flocke und Sandra Sicora bei "Temptation Island V.I.P."

