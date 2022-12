Ist Valentina Pahde etwa mit einem Profi-Sportler im Urlaub?

Flirtet Valentina Pahde (28) wieder? Die GZSZ-Darstellerin teilt gerne vieles aus ihrem Leben mit ihren Fans in den sozialen Netzwerken. Dabei hält sie ihr Liebesleben aber immer privat. Auch über ihre angebliche Liaison mit dem isländischen Fußball-Star Rúrik Gíslason (34) sprach sie nie öffentlich. Im Sommer dieses Jahres wurde dann über ein Liebes-Aus des Paares gemunkelt. Nun scheint es so, als ob Valentina mit einem anderen Profi-Sportler Urlaub in Bali machen würde.

Die Beauty befindet sich aktuell auf der indonesischen Insel und teilte heiße Bilder via Instagram. Doch alleine scheint sie nicht unterwegs zu sein. Man munkelt, dass sie mit dem Profi-Sportler Dominik Guehrs (32) im Urlaub ist. Der Hottie ist professioneller Wakeboarder und ebenfalls in Bali. Außerdem postete er ein Video, in dem man eine Frau mit einem Surfboard unter ihrem Arm am Meer entlang laufen sieht. Das Gesicht ist nicht erkennbar, sondern nur die Silhouetten der Dame. Ein Kommentar unter diesem Video fällt besonders auf: Valentina reagierte mit einem Smiley mit Herzchen-Augen und einem Flammen-Emoji auf den Post.

Zu dem Zeitpunkt war Valentina allerdings noch in Los Angeles mit ihren Freundinnen – zumindest laut ihres Instagram-Profils – und reiste erst vor drei Tagen auf die Trauminsel. Valentina postete daraufhin auch Fotos mit einem Surfboard unter ihrem Arm, was obendrein auf ein Treffen der zwei hindeuten könnte.

Valentina Pahde, November 2022

Valentina Pahde, November 2022

Valentina Pahde, Schauspielerin

