"Jäger muss jagen": Hat "Prince Charming"-Fabi Tim betrogen?

Was geschah wirklich nach den Dreharbeiten von Prince Charming? In der schwulen Datingshow verguckte sich der Protagonist Fabian Fuchs ganz besonders in diese zwei Kandidaten: Tim und Sebastian. Letzterer gewann auch die Show, doch aus ihm und dem Berliner wurde kein Paar. Tatsächlich servierte er Basti für den Zweitplatzierten Tim ab. Aber das scheint noch nicht das Ende des Dramas zu sein. Hat Fabian dann den Schweizer betrogen?

Im großen Wiedersehen, welches auf RTL+ verfügbar ist, trafen ein paar Kandidaten, unter anderem auch die Finalisten, auf Fabian, um einiges aufzuklären. Als er und Tim versuchten zu erklären, warum es zwischen ihnen letztlich auch nicht geklappt hat, betonte der Luzerner: "Es hat dann nicht gepasst, weil der Jäger muss ja jagen. Die Jagd ist nie beendet". Ist der Unternehmer also fremdgegangen? "Ich weiß nicht, ob Grenzen überschritten wurden, aber ich habe bemerkt, wenn ich das weitermache, dann hinterfrage ich immer wieder, woran ich bin", führte Tim weiter aus. Aus seiner Sicht hatten er und Fabi was Exklusives am Laufen – der 33-Jährige empfand dies jedoch anders.

"Ich brauche einen Partner, der gewisse Lockerheit mitbringt, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich im Umgang mit andern bin. [...] Ich flirte zum Beispiel gerne", gab Fabian zu. Er und Tim dateten sich rund zwei Monate, bevor es zum Schlussstrich kam. Besonders für den Zweitplatzierten seien die Umstände der Liaison schwer gewesen. Die Distanz und das fehlende Vertrauen zum Prinzen machten ihm zu schaffen. "Es gibt gewisse Grenzen und unsere Grenzen liegen irgendwo anders", schloss Tim ab.

RTL Tim, "Prince Charming"-Kandidat

RTL Fabian Fuchs, der Prince Charming 2022

Instagram / timhornbyl Tim Hornbyl im Oktober 2022

