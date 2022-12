Liebt "Temptation Island V.I.P."-Aleks Christina gar nicht?

Gina Alicia ist sich sicher! Aleks Petrovic (31) und Christina Dimitriou (30) stellen sich aktuell dem großen Fremdgeh-Experiment bei Temptation Island V.I.P. – doch wie es aussieht, scheint das nicht gut für das Paar zu enden. Der Grund: Der Personaltrainer kommt Verführerin Vanessa Nwattu immer näher und gesteht sogar seine Gefühle. Are You The One?-Bekanntheit Gina hat für dieses Verhalten kein Verständnis und ist sich sicher, dass der Influencer seine Partnerin überhaupt nicht liebt. "Weil würde er sie lieben, wäre er gar nicht so empfänglich für jemand Neues", erklärte sie im Promiflash-Interview.

