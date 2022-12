Neue Kumpels? Ryan Reynolds trifft zufällig Bradley Cooper

Ist das etwa eine neue Hollywoodfreundschaft? Auf Ryan Reynolds (46) wartet in den kommenden Monaten eine spannende Zeit: Seine Frau Blake Lively (35) bekommt ihr viertes Kind. Eigentlich sollten die beiden aber schon eingespielt sein, denn sie haben bereits drei Töchter. Dennoch findet der Schauspieler, dass er noch unvorbereitet sei. Da passt ein Plausch unter Männern vielleicht gerade gut: Auf der Straße unterhielt Ryan sich jetzt angeregt mit Kollege Bradley Cooper (47).

Offenbar zufällig sind sich Ryan und Bradley am Mittwochmorgen auf den Straßen von New York City begegnet. Die Papas sollen auf dem Nachhauseweg gewesen sein, nachdem sie ihre Kinder in die Schule gebracht hatten, berichtete Daily Mail. Lässig und gegen die Kälte gewappnet waren beide mit Wollmützen und dicken Jacken ausgestattet. So plauderten sie eine ganze Weile, bevor sie sich wieder auf den Weg machten. Vielleicht ging es bei dem Gespräch ja auch um ein gemeinsames Projekt, denn zusammengearbeitet haben sie bisher noch nicht. Sie spielten lediglich eine Rolle im Marvel-Universum.

Das Kind, das er da wohl zur Schule gebracht hatte, hat Bradley zusammen mit Model Irina Shayk (36). Obwohl das Paar eigentlich getrennt ist, sind die beiden immer wieder gemeinsam unterwegs. Erst Ende November wurden sie beim Spaziergang mit Töchterchen Lea in New York gesehen.

Luis Yllanes / SplashNews.com Ryan Reynolds und Bradley Cooper in New York 2022

Getty Images Ryan Reynolds bei der Weltpremiere von "Red Notice" in Los Angeles

Getty Images Bradley Cooper, "Silver Linings"-Star

