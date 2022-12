Sie ist die erste Schiedsrichterin bei einer Männer-WM!

Stéphanie Frappart ist eine richtige Pionierin. Aktuell spielt die deutsche Nationalmannschaft in der WM gegen das Team aus Costa Rica. Bei diesem Spiel entscheidet sich, ob die Truppe um Hansi Flick (57) ins Achtelfinale kommt oder die Koffer packen kann und es Abflug heißt! Jedoch gibt es eine weitere Besonderheit an diesem Abend. Dieses entscheidende Spiel wird zum ersten Mal in der Geschichte der Männer-WM von einer Frau gepfiffen!

Die Französin schreibt mit ihrem heutigen Einsatz Geschichte! Lange arbeitete sie daraufhin. Schon in der ersten und zweiten Männer-Liga leitete sie über 200 Spiele. Von der siebten Liga schaffte es die 38-Jährige über die Champions League 2020 bis hin nun zur WM 2022. In einem früheren Interview gab Stéphanie gegenüber dem französischen Magazin Paris Match zu: "Ich war ein bisschen eine Attraktion, aber ich habe schnell bewiesen, dass ich die Fähigkeiten habe. Man hat mich schnell in Ruhe gelassen."

Die Unparteiische spielte in der Vergangenheit selber auch professionellen Fußball. Sie schaffte es sogar fast in die französische Nationalmannschaft. Jedoch entscheid sie sich im Nachhinein dann gegen die Fußball-Karriere und wollte sich mehr den Regeln dieses Sportes widmen.

Anzeige

Getty Images WM-Kader Deutschland beim Training

Anzeige

Getty Images Stéphanie Frappart, Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Thomas Müller und Antonio Rüdiger, Fußballer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de