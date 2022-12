Clip mit Brautschleier: Britney Spears heiratet sich selbst

Britney Spears (41) sagt Ja zu sich selbst! Eigentlich hat die Sängerin schon drei Hochzeiten gefeiert. Mit ihrem Jugendfreund Jason Allen Alexander brannte sie 2004 durch und gab ihm in Las Vegas das Jawort – die Ehe dauerte allerdings nur 55 Stunden. Mit Kevin Federline (44) war sie dann von 2004 bis 2007 verheiratet. Im Juni trat die Popikone dann mit ihrem derzeitigen Partner Sam Asghari (28) vor den Traualtar. Jetzt feierte sie sogar die nächste Hochzeit: Im Netz zeigte sich Britney im Braut-Look, um sich selbst zu heiraten.

Via Instagram teilte die 41-Jährige gleich mehrere neue Bilder von sich. Offenbar hatte Britney wieder ihr Hochzeitsoutfit hervorgekramt und posierte damit auf Bildern und auch in einem Video in ihrem Haus. "Ja, ich habe mich selbst geheiratet! Mir wurde langweilig, ich mochte meinen Schleier und sagte: Ist das verrückt? Oder ist da was dran?", schrieb die "Toxic"-Interpretin zu dem Clip. Dabei stellte sie aber auch klar: "Ja, ich bin auch immer noch mit meinem Mann verheiratet."

Ihre Follower sind von dieser Aktion nicht ganz überzeugt. "An diesem Punkt muss ich sie entfolgen. Es wird einfach zu seltsam", kommentierte ein Follower. Auch weitere Fans sind von Britneys Social-Media-Aktivitäten irritiert. "Jetzt habe ich mehr Fragen als Antworten", merkte ein User an.

