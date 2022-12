Kreative Weihnachtselfen: North West überrascht Geschwister!

North West (9) war kreativ! Die Tochter von Kim Kardashian (42) und Kanye West (45) ist die älteste von vier Kindern. Kurz vor den Feiertagen hat sie für ihre Geschwister schon mal schön dekoriert. In den USA gibt es eine niedliche Tradition zu Weihnachten namens "Elf on the Shelf". Normalerweise stellen Eltern ihrem Nachwuchs kleine Elfen zu Hause auf, wenn sie schlafen. Das soll den Anschein erwecken, dass der Weihnachtsmann seine Helferchen rumschickt, um das Verhalten der Kinder zu beobachten. North platzierte nun die Elfen im Haus!

Die Mutter und Unternehmerin zeigte dies stolz in ihrer Instagram-Story. Jeder bekommt einen eigenen Elfen – mit einem eigenen Motto. Und diese müssen dann am Morgen gesucht werden. "North ist so kreativ gewesen. Sie werden so happy aufwachen", schrieb Kim dazu. Söhnchen Psalm (3) darf sich am Morgen über einen Elfen im Feuerwehrmannkostüm freuen. Chicagos (4) Elf scheint ein kleiner Make-up-Artist zu sein. Der Elf von Saint (6) ist wohl ein richtiger Süßigkeiten-Freak. North dachte selbstverständlich auch an sich selbst.

Die Neunjährige stellte sich einen Elfen neben einem Basketball auf – offenbar ist sie großer Fan dieser Sportart. North weiß nun also schon, wo die Figuren stehen. Dafür darf sie aber ihre glücklichen Geschwister dabei beobachten, wie sie die Elfen im Haus suchen.

Instagram / kimkardashian Chicago Wests Weihnachtself

Instagram / kimkardashian Psalm Wests Weihnachtself

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West, Mutter und Tochter

