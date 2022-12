Mini-Gardist: So süß wurden Prinz William und Kate begrüßt

Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) bekamen eine besondere Begrüßung. Am Mittwoch flogen der britische Thronfolger und seine Ehefrau in die USA. Es ist der erste Ausflug der royalen Familie in die Staaten seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96). Und dabei gibt es einen wichtigen Anlass, denn die beiden werden bei der "Earthshot"-Preisverleihung für den Klimaschutz zu Gast sein. Und bei einem Ausflug wurden William und Kate nun von einem Mini-Gardisten begrüßt.

Über den Twitter-Account von William und Kate wurden die niedlichen Bilder veröffentlicht: Bei einem Ausflug ins Bostoner Umland wurden die beiden von einem achtjährigen Jungen begrüßt, der als britischer Gardist verkleidet war und Kate einen Blumenstrauß übergab. Der Ort Somerville bekundete so seine Freude über den royalen Besuch. "Danke an Henry und an alle, die heute Morgen gekommen sind, um uns zu sehen", hieß es in dem Statement. Und der kleine Henry hatte sich mit seinem Kostüm richtig Mühe gegeben: Er trug nicht nur eine vollausgestattete Uniform der Palastwachen, sondern auch die typische Bärenfellkappe.

Bei ihrem Besuch in den USA schienen William und Kate bisher großen Spaß gehabt zu haben. Bevor sie der wichtigen Preisverleihung beiwohnen werden, genossen die beiden ein paar typisch amerikanische Freizeitaktivitäten. Am Donnerstag saßen sie gut gelaunt im Publikum eines Basketballspiels und das Match schien sie sehr mitzureißen.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit dem achtjährigen Henry, 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de