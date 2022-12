Nach Trailer: Piers Morgan bezeichnet Meghan als Heuchlerin

Jetzt meldet sich Piers Morgan (57) zu Wort! Demnächst soll die Netflix-Dokumentation erscheinen, in der Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41) über das britische Königshaus auspacken wollen. Vor wenigen Stunden wurde nun der erste Trailer ihres Projekts veröffentlicht – und dieser verspricht schon jetzt viele Emotionen. Der Journalist scheint aber alles andere als begeistert zu sein: Im Netz wetterte Piers nun gegen Harry und Meghan!

Auf Twitter machte der Moderator seinem Ärger Luft: "Stellt euch vor, ihr jammert über die Privatsphäre und macht dann eine Reality-Serie über euer Privatleben [...]? Stell dir dann vor, du predigst Mitgefühl, während du wieder über deine Familie herziehst?", schrieb er wütend auf der Social-Media-Plattform. So ist Piers auch der Überzeugung, dass die Veröffentlichung des ersten Trailers kein Zufall ist: "Dann stellt euch vor, dass ihr den ersten Trailer absichtlich veröffentlicht, um die große Reise eures Bruders nach Amerika zu ruinieren? Widerwärtige Heuchler."

Bereits im ersten Trailer verdeutlichen Harry und Meghan, warum sie diese Doku unbedingt machen wollten: "Niemand sieht, was hinter verschlossenen Türen abgeht. Ich musste alles tun, was ich konnte, um meine Familie zu schützen", stellte der Royal klar. "Wenn so viel auf dem Spiel steht, macht es dann nicht mehr Sinn, unsere Geschichte von uns zu hören?", ergänzte daraufhin Meghan.

Anzeige

Getty Images Piers Morgan, 2019

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de