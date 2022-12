So gratuliert Lenny Kravitz seiner Tochter Zoe zum Ehrentag

Lenny Kravitz (58) gratuliert seinem Nachwuchs zum Geburtstag! Zoe Kravitz (34) ist schon lange nicht mehr nur die Tochter des "Fly Away"-Interpreten. Vielmehr hat sich die gebürtige Kalifornierin heute einen Namen als Musikerin, Model und Schauspielerin gemacht. Vor allem mit ihren Rollen in Big Little Lies oder "The Batman" begeisterte sie die Zuschauer weltweit. Nun feierte die Künstlerin ihren Geburtstag. Zu ihrem Ehrentag widmete ihr Papa Lenny ganz besonders liebe Worte!

Via Instagram teilte Lenny am Montag ein niedliches Throwback-Pic, mit dem er seiner inzwischen 34-jährigen Tochter zu ihrem Geburtstag gratulierte. Darauf sieht man den Sänger, wie er Zoe im Baby-Alter auf dem Schoss hält. "Es gibt keinen Moment, in dem ich nicht darüber staune, wer und was du bist. Ich bin so dankbar, dass Gott uns füreinander ausgewählt hat", schwärmte der 58-Jährige unter dem Bild und fügte hinzu, dass er seine Tochter liebt.

Dass das Vater-Tochter-Duo eine sehr innige Bindung hat, verriet Lenny in einem Interview mit People. "Zoe und ich führen sehr offene Gespräche. Wir können wirklich über absolut alles reden", freute sich der gebürtige New Yorker in dem Gespräch und fügte hinzu, dass ihn die enge Beziehung zu seiner Tochter auch an das Verhältnis seiner Mutter zu ihrem Vater erinnere.

Lenny Kravitz und Tochter Zoe, 2020

Zoe und Lenny Kravitz

Zoe und Lenny Kravitz im Februar 2020

