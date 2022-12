Kim Kardashian schmückt Badezimmer mit neun Weihnachtsbäumen

Kim Kardashian (42) kann offenbar nicht genug von ihrer festlichen Dekoration bekommen! Im Leben der The Kardashians-Darstellerin ist aktuell ganz schön was los. Neben der Scheidung mit Ex Kanye West (45) dealt die Unternehmerin momentan mit einem Mega-Shitstorm. Der Grund: Sie zögerte lange, sich zu dem aktuellen Drama um ihre Lieblingsmarke Balenciaga zu äußern. Dem Stress will sie offenbar mit besinnlicher Weihnachtsstimmung trotzen. Im Netz gab Kim nun einen Einblick in ihr ziemlich weihnachtliches Badezimmer!

Via Instagram teilte Kim am Mittwoch eine Sequenz, in der ihre Fans einen Blick in ihr imposantes Badezimmer werfen konnten. Neben der Marmorbadewanne und einer XL-Dusche sorgte vor allem die weihnachtliche Außendeko für Begeisterung – vor der meterlangen Fensterfront ließ die 42-Jährige nämlich ganze neun Tannenbäume samt Beleuchtung aufstellen. "Guckt mal wie magisch das hier ist. [...] Jetzt ist das alles, was ich sehe und es ist so schön", schwärmte Kim selbst von ihrer festlichen Aussicht.

Die Freude an üppiger Weihnachtsdekoration liegt bei den Kardashian-Jenners offenbar in der Familie. Denn auch Schwesterchen Kylie (25) brachte ihre Follower zuletzt mit ihrem gigantischen Tannenbaum zum Staunen. Weil der bis unter die Decke ragte, war ein ganzes Team von Helfern damit beschäftigt, den eindrucksvollen Baum zu schmücken. Das teilte die 25-Jährige erst kürzlich mit ihren Instagram-Fans.

Getty Images Kim Kardashian, Reality-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Ausblick aus ihrem Badezimmer

Getty Images Kylie Jenner bei der Baby2Baby Gala 2022

