Verwirrung: Britney Spears widmet Jamie Lynn liebe Zeilen

Britney Spears (41) sorgt mal wieder für viel Gesprächsstoff unter ihren Fans. Seit dem Ende der Vormundschaft ihres Vaters wetterte die Sängerin regelmäßig gegen ihre Familie im Netz. Vor allem ihre kleine Schwester Jamie Lynn Spears (31) wurde von der "Toxic"-Interpretin beschimpft. Britney warf der Schauspielerin vor, auf ihre Kosten Profit schlagen zu wollen. Doch anlässlich des 41. Geburtstags der Popikone wendete sich nun das Blatt – Britney sprach ihrer Schwester Lob aus.

Ihr Geburtstag schien Britney offenbar versöhnlich zu stimmen, denn auf Instagram teilte die Musikerin zwei Fotos ihrer kleinen Schwester. "Es ist mein Geburtstag, aber du bist mein Herz, also denke ich an dich. Glückwunsch dazu, dass du so mutig und inspirierend bist und Mut und Ruhm in deiner Show zeigst", schrieb sie dazu. "Du bist nicht allein. Du bist meine kleine Schwester!!! Ich liebe dich!!!", fügte die zweifache Mutter hinzu. Auf den Schnappschüssen ist Jamie Lynn in Shorts und einer geblümten Bluse beim Gitarrespielen zu sehen.

Da die Sängerin in der Vergangenheit keinen Hehl daraus gemacht hat, wie angespannt ihre Beziehung zu Jamie Lynn ist, irritierte ihr neuster Post die Fans ziemlich. Viele ihrer Follower meldeten sich in den Kommentaren zu Wort und äußerten ihre Besorgnis. "Ich bin so verwirrt", schrieben zahlreiche User. "Nein, das hat Britney niemals selbst geschrieben", waren sich andere Fans sicher.

Anzeige

Instagram / britneyspears Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de