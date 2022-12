Bei Promi BB: Sam Dylan spielt Date-Doktor für Menderes!

Sam Dylan (31) will unbedingt eine Frau für Menderes (38) finden! Das Liebesleben des DSDS-Kultkandidaten kommt bei Promi Big Brother immer wieder zur Sprache. Einige Promis können überhaupt nicht nachvollziehen, dass der Entertainer schon seit Jahren Single ist. Auch in der neuen Folge drehen sich die Gespräche in der Garage mal wieder um das altbekannte Thema. Flirt-Experte Sam hat schon eine genaue Vorstellung davon, wie er Menderes beim Dating helfen könnte!

"Menderes ist so ein richtiger Traumtyp – wo sind die Frauen? Ich kann bis heute nicht verstehen, dass er seine Traumfrau noch nicht gefunden hat", stellte der Prince Charming-Star im Einzelinterview klar. Daraufhin suchte er das Gespräch mit dem Musiker und schlug ihm vor, sich vielleicht mal bei einer Datingapp anzumelden. "Ich würde dich mal gerne auf Tinder sehen", meinte Sam zu ihm.

Menderes schien zunächst zwar noch etwas skeptisch zu sein. Doch der 31-Jährige weiß genau, wie er ihm seine Zweifel nehmen kann. "Das musst du einfach mal ausprobieren! Aus Spaß! Der Oliver Pocher (44) hat die Amira (30) da auch kennengelernt", versuchte Sam ihn zu überzeugen. Damit schien der TV-Star nicht gerechnet zu haben. "Komm, ich melde mich bei Tinder an! Ich versuche das mal", zeigte sich der Sänger abschließend ganz zuversichtlich.

Sendehinweis: "Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

SAT.1 Sam Dylan, Menderes, Jennifer Iglesias und Rainer Gottwald bei "Promi Big Brother"

SAT.1 Sam Dylan bei "Promi Big Brother", 2022

Menderes im Dezember 2018

