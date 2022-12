Bizarr: Woody Harrelson und Michael J. Fox tranken Kobrablut

Woody Harrelson (61) erinnert sich an ein ziemlich ungewöhnliches Abenteuer mit Michael J. Fox (61)! Vor wenigen Tagen wurde der Zurück in die Zukunft-Star mit dem Jean Hersholt Humanitarian Award für das Engagement mit seiner Parkinson-Stiftung ausgezeichnet. Der Preis wurde dem Marty-McFly-Darsteller von seinem guten Freund Woody übergeben – der in seiner Rede eine ziemlich skurrile Geschichte der beiden Schauspielkollegen auspackte. Woody und Michael haben sich in Thailand gemeinsam Kobrablut schmecken lassen!

In seiner Rede erinnerte sich der "Zombieland"-Darsteller an einen gemeinsamen Thailand-Ausflug mit dem Preisträger. Dabei sind die beiden Kumpels gegen wenig Bezahlung Zeugen eines ungewöhnlichen Spektakels geworden – immerhin konnten sie dabei zusehen, wie ein Kind Dutzende von Kobras ärgerte, schließlich eine am Hals packte und sie in einen Käfig mit einem Mungo warf. "Und der Mungo gewann, das Kind nahm die Schlange [...], ließ das Blut herauslaufen und füllten Gläser zur Hälfte mit Kobrablut und thailändischem Whiskey", erklärte er und fügte hinzu, dass sich die zwei den skurrilen Drink daraufhin haben schmecken lassen.

Michael konnte mit dem traditionellen Drink offenbar nicht so viel anfangen – wie Woody berichtete, spuckte der 61-Jährige den Schangencocktail nämlich umgehend wieder aus. "Ich liebe dich. Wir haben in den 80er-Jahren ganz schön was angestellt", freute sich der 61-Jährige schließlich über die Ansprache seines Freundes.

